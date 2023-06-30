Станция по приему отходов Рахумяэ вновь открыта

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, таллиннцы вновь могут пользоваться всеми городскими станциями по приему отходов. «Станция по приему отходов Рахумяэ до сих пор была самой популярной в Таллинне, уверен, горожане и после перерыва вновь будут активно пользоваться ее услугами. Все городские станции по приему отходов летом открыты восемь часов в день семь дней в неделю», - сказал Вимм.

Руководитель Таллиннского центра отходов Рейн Калле выразил удовлетворенность в связи с тем, что все станции смогут вернуться к обычному режиму работы. «Искренне благодарю горожан за понимание, радует, что люди быстро сориентировались и стали пользоваться услугами других станций, например, значительно возросла нагрузка на станцию Пальяссааре», - добавил Калле.

Помимо ремонта опорной стены, прошли работы по приведению в порядок территории станции. На станции Рахумяэ долгие годы сгружались садовые отходы, на сегодняшний день поступило около 2058,6 тонны. Очищенная территория станции позволит расширить площадь для отгрузки отходов, разместить больше контейнеров и увеличить свободное пространство. Особенностью станции Рахумяэ является то, что садовые и парковые отходы можно складывать без упаковки в кучу, их не надо помещать в соответствующий контейнер. Место для отгрузки отходов обозначено. Работы осуществляются Aruna Ehitus OÜ.

Для сдачи отходов открыты все Таллиннские станции по приему отходов: в Пяэскюла (Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ-теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа-теэ, 8) и Пальяссааре (переулок Пальяссааре, 5).