Разведка Сил обороны Эстонии: возможно, начало мятежа стало результатом просчета Пригожина

На сегодняшний день Пригожин съездил в Белоруссию, однако, насколько известно, бойцы группы «Вагнера» находятся на своих базах на оккупированных территориях в Луганской области. Вероятно, в ближайшее время часть вагнеровцев и впрямь переедет в РБ. Судя по всему, Россия прекратит финансовую и прочую поддержку группы «Вагнера», бойцам предложили перейти в состав ВС РФ.

Переходное правительство Беларуси в изгнании призвало белорусов выступить против режима Лукашенко 24 июня. Оппозиция заявила о необходимости прекращения участия Беларуси в проекте союзного государства, отмене переброски тактических ядерных в страну и так далее. Конкретные планы озвучены не были, и видимой реакции населения на эти призывы не последовало.

Вероятно, РФ лишь только начинает разбираться с последствиями мятежа. В отношении мятежников могут быть применены суровые меры, возможно ужесточение контроля над вооруженными силами и органами безопасности. С одной стороны, присутствие бойцов «Вагнера» в Белоруссии позволяет Лукашенко использовать их в качестве инструкторов подразделений специального. Однако, большой контингент может дестабилизировать обстановку в стране. На данный момент неизвестно, сколько бойцов «Вагнера» окажется в Белоруссии.

Вероятно, в ближнесрочной перспективе действия вагнеровцев не окажут значимого влияния на ход войны в Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют инициативу, они добились тактических успехов на нескольких участках фронта. Украинцы освободили ряд населенных пунктов на юге страны в районе Орехова и Великой Новоселовки, они продолжают продавливать оборону противника. Прорыв оборонительных позиций ВС РФ вглубь требует осознанного политического и военного решения Украины о наращивании усилий. Без этого об оптимистичном сценарии выхода к морю говорить не приходится. Побережье находится примерно в 75 километрах от линии соприкосновения. Украинское наступление имеет гибкий формат: в случае необходимости интенсивность боевых действий может быть увеличена, ВСУ могут прорвать слабый участок обороны или же сохранять прежнюю активность.