Разведка Сил обороны Эстонии: возможно, начало мятежа стало результатом просчета Пригожина

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил очередную оперативную сводку о боевых действиях на Украине.
В ночь с 23 на 24 июня группа «Вагнера» начала мятеж. В кульминационный момент, 24 числа, вагнеровцы прошли от Ростова-на-Дону в сторону Москвы около 700 километров. Вероятно, серьезного сопротивления они не встречали. Руководитель группы «Вагнера» Евгений Пригожин назвал мятеж «маршем справедливости». По его словам, в первую очередь он был спровоцирован беспомощностью и некомпетентностью военного руководства Российской Федерации (РФ) в вопросах ведения войны на Украине. Вероятно, росту напряжения способствовало решение о передаче группы «Вагнера» в структуру Министерства обороны, что противоречило интересам Пригожина.
По оценкам, в сторону Москвы выдвинулась примерно полковая группировка. Вдобавок, бойцы «Вагнера» удерживали различные военные объекты: штаб Южного военного округа и аэродромы в районе Ростова. Вагнеровцы поддерживали высокий темп продвижения, чтобы у защитников было как можно меньше времени на подготовку обороны.
Возможно, начало мятежа стало результатом просчета Пригожина. Он мог полагаться на поддержку некоторых военноначальников и то, что к походу на Москву присоединятся части регулярной армии. Группа «Вагнера» столкнулась со слабым сопротивлением, но и на сторону мятежников никто не перешел. Москва готовилась к обороне, блокировались мосты на реке Ока. Внутренние войска вели подготовку к стычкам в Подмосковье. После переговоров, вечером 24 июня, Пригожин остановил движение группы «Вагнера» в двухстах километрах от Москвы.
Вероятно, Пригожин понял свой просчет и искал выхода из ситуации. В свою очередь, Александр Лукашенко предложил приемлемые гарантии безопасности. Возможно, президент Республики Беларусь (РБ) был лишь посредником в переговорах, однако длительные дружеские отношения между Лукашенко и Пригожиным оказали важное влияние на развитие событий. Насколько известно, вагнеровцам предложили избежать наказания и переместиться в РБ, этот план публично поддержал президент Путин. Лукашенко был заинтересован в поиске решения ситуации, поскольку его режим напрямую зависит от стабильности РФ.
На сегодняшний день Пригожин съездил в Белоруссию, однако, насколько известно, бойцы группы «Вагнера» находятся на своих базах на оккупированных территориях в Луганской области. Вероятно, в ближайшее время часть вагнеровцев и впрямь переедет в РБ. Судя по всему, Россия прекратит финансовую и прочую поддержку группы «Вагнера», бойцам предложили перейти в состав ВС РФ.
Переходное правительство Беларуси в изгнании призвало белорусов выступить против режима Лукашенко 24 июня. Оппозиция заявила о необходимости прекращения участия Беларуси в проекте союзного государства, отмене переброски тактических ядерных в страну и так далее. Конкретные планы озвучены не были, и видимой реакции населения на эти призывы не последовало.
Вероятно, РФ лишь только начинает разбираться с последствиями мятежа. В отношении мятежников могут быть применены суровые меры, возможно ужесточение контроля над вооруженными силами и органами безопасности. С одной стороны, присутствие бойцов «Вагнера» в Белоруссии позволяет Лукашенко использовать их в качестве инструкторов подразделений специального. Однако, большой контингент может дестабилизировать обстановку в стране. На данный момент неизвестно, сколько бойцов «Вагнера» окажется в Белоруссии.
Вероятно, в ближнесрочной перспективе действия вагнеровцев не окажут значимого влияния на ход войны в Украине.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют инициативу, они добились тактических успехов на нескольких участках фронта. Украинцы освободили ряд населенных пунктов на юге страны в районе Орехова и Великой Новоселовки, они продолжают продавливать оборону противника. Прорыв оборонительных позиций ВС РФ вглубь требует осознанного политического и военного решения Украины о наращивании усилий. Без этого об оптимистичном сценарии выхода к морю говорить не приходится. Побережье находится примерно в 75 километрах от линии соприкосновения. Украинское наступление имеет гибкий формат: в случае необходимости интенсивность боевых действий может быть увеличена, ВСУ могут прорвать слабый участок обороны или же сохранять прежнюю активность.
Украинцы также добились локальных успехов на востоке. В частности, они снизили угрозу охвата Авдеевки – бои за эти территории идут более одного года и четырех месяцев. Также украинцы отбросили россиян в окрестностях Бахмута примерно на 2,5 километра на восток. Подразделения ВСУ подошли к западной, северной и южным чертам города. Таким образом, после захвата Бахмута ВС РФ не смогли продвинуться вперед. Наоборот, украинцы отбивают территорию обратно.