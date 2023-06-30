Трех жителей Эстонии подозревают в контрабанде

В четверг пограничники обнаружили в волости Сетомаа четыре обернутые черной пленкой коробки, в которых находилось 50 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.
29 июня пограничники кордона Саатсе обнаружили в волости Сетомаа в Вырумаа четыре завернутые в черную пленку коробки, в которых были сигареты.
Вблизи места происшествия был задержан автомобиль с тремя жителями Эстонии, которые могут быть связаны с этим. Людей задержали и доставили в арестный дом, машину поставили на стоянку в Вярска.
Контрабанда для дальнейших следственных действий была передана таможенникам, которые в ходе производства обнаружили в коробках 50 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. Производство проводит Налогово-таможенный департамент, выясняются все детали инцидента.