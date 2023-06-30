Трех жителей Эстонии подозревают в контрабанде

29 июня пограничники кордона Саатсе обнаружили в волости Сетомаа в Вырумаа четыре завернутые в черную пленку коробки, в которых были сигареты.

Вблизи места происшествия был задержан автомобиль с тремя жителями Эстонии, которые могут быть связаны с этим. Людей задержали и доставили в арестный дом, машину поставили на стоянку в Вярска.