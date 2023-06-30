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Трех жителей Эстонии подозревают в контрабанде

rus.postimees.ee
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Конфискованные сигареты. Фото иллюстративное.
Конфискованные сигареты. Фото иллюстративное. Фото: Maksu- ja tolliamet

В четверг пограничники обнаружили в волости Сетомаа четыре обернутые черной пленкой коробки, в которых находилось 50 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

29 июня пограничники кордона Саатсе обнаружили в волости Сетомаа в Вырумаа четыре завернутые в черную пленку коробки, в которых были сигареты.

Вблизи места происшествия был задержан автомобиль с тремя жителями Эстонии, которые могут быть связаны с этим. Людей задержали и доставили в арестный дом, машину поставили на стоянку в Вярска.

Контрабанда для дальнейших следственных действий была передана таможенникам, которые в ходе производства обнаружили в коробках 50 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. Производство проводит Налогово-таможенный департамент, выясняются все детали инцидента.

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