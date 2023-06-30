Видео ⟩ Роман Костомаров опубликовал видео с реабилитационной тренировки

СМИ сообщают, что в реабилитации Романа Костомарова наметилась положительная динамика. Накануне спортсмен выложил в сеть тренировку, где видно, как он адаптируется к протезам.
«Рад, что он выкарабкался, это очень тяжело пережить психологически. По последним его тренировкам видно, что Роман отлично работает, динамика восстановления улучшается», — сказал Директор Центра реабилитации МГМУ им. И. М. Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой.
Сам фигурист написал: «Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!!!»