В Маарду завершилось строительство нового социального дома

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, воссоздание социального дома свидетельствует о стремлении города развивать социальные программы и инвестировать в создание заботливой и поддерживающей городской среды.

«Социальный дом - это место, где люди смогут почувствовать себя важными, где можно найти поддержку или начать свою жизнь заново. Я желаю, чтобы он превратился в настоящий центр заботы, где каждому человеку будет предлагаться достойная поддержка и возможность полноценной жизни», - сказал мэр.

Новое здание получилось комфортным, экологичным, энергоэффективным и современным, его площадь составляет примерно 1560 квадратных метров. Строение отвечает всем требованиям безопасности и обеспечит безопасность и комфорт находящихся там людей.

В новом социальном доме 44 квартиры, из них десять квартир предназначены для людей с особыми потребностями. Здание было специально спроектировано под нужды социального дома, живущим в нем людям с особыми потребностями будет проще справляться с повседневными задачами и жить полноценной жизнью.

Общая стоимость проектирования и строительства составила около 3 225 183 евро. Работы выполняют Enska Ehitus OÜ и Magma AS.