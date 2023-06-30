В Маарду завершилось строительство нового социального дома

Строительство Маардуского социально дома подошло к концу, и сегодня в здании по адресу Калласмаа, 9 состоялась торжественная церемония открытия. Социальный дом ожидают работы по установке мебели и оснащению всем необходимым. Двери для новых жильцов дом откроет этой осенью.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, воссоздание социального дома свидетельствует о стремлении города развивать социальные программы и инвестировать в создание заботливой и поддерживающей городской среды.
«Социальный дом - это место, где люди смогут почувствовать себя важными, где можно найти поддержку или начать свою жизнь заново. Я желаю, чтобы он превратился в настоящий центр заботы, где каждому человеку будет предлагаться достойная поддержка и возможность полноценной жизни», - сказал мэр.
Новое здание получилось комфортным, экологичным, энергоэффективным и современным, его площадь составляет примерно 1560 квадратных метров. Строение отвечает всем требованиям безопасности и обеспечит безопасность и комфорт находящихся там людей.
В новом социальном доме 44 квартиры, из них десять квартир предназначены для людей с особыми потребностями. Здание было специально спроектировано под нужды социального дома, живущим в нем людям с особыми потребностями будет проще справляться с повседневными задачами и жить полноценной жизнью.
Общая стоимость проектирования и строительства составила около 3 225 183 евро. Работы выполняют Enska Ehitus OÜ и Magma AS.
Старое здание Маардуского социального дома в значительно мере пострадало при пожаре в январе 2021 года. Многочисленные экспертизы установили, что здание не подлежит восстановлению, и оно было снесено. Новое здание было построено на том же месте.