Пт, 30.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Это только начало банкротств»: в Эстонии закрылся еще один завод

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Производство деревянных домов. Фото иллюстративное.
Производство деревянных домов. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

«Новых заказов просто нет», - сказал Андрес Поом, исполнительный директор компании Puumajatehase OÜ, производившей деревянные дома недалеко от Йыгева. Поскольку спрос на скандинавских рынках упал, производитель домов окончательно остановил свои производственные линии, сократил сотрудников и объявил о банкротстве, пишет Äripäev.

Поом в настоящее время не видит признаков восстановления спроса и считает, что в секторе производства деревянных домов будет еще больше банкротств. «Я не настроен оптимистично. Я думаю, что это, возможно, только начало [банкротств], их будет больше», - сказал Поом.

Как и некоторые конкуренты, Puumajatehase в основном экспортирует свою продукцию в Швецию и Норвегию, а меньшая часть оборота приходится на Эстонию. Однако фактически к началу этого года спрос упал на всех рынках.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх