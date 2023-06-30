«Это только начало банкротств»: в Эстонии закрылся еще один завод

«Новых заказов просто нет», - сказал Андрес Поом, исполнительный директор компании Puumajatehase OÜ, производившей деревянные дома недалеко от Йыгева. Поскольку спрос на скандинавских рынках упал, производитель домов окончательно остановил свои производственные линии, сократил сотрудников и объявил о банкротстве, пишет Äripäev.
Поом в настоящее время не видит признаков восстановления спроса и считает, что в секторе производства деревянных домов будет еще больше банкротств. «Я не настроен оптимистично. Я думаю, что это, возможно, только начало [банкротств], их будет больше», - сказал Поом.
Как и некоторые конкуренты, Puumajatehase в основном экспортирует свою продукцию в Швецию и Норвегию, а меньшая часть оборота приходится на Эстонию. Однако фактически к началу этого года спрос упал на всех рынках.
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