Объявленный в розыск иностранец задержан: он может быть автоугонщиком

Полиция объявила в розыск гражданина Швеции Карла-Виктора, который скрылся из порта Пыхьясадам в Палдиски и проигнорировал распоряжения полиции.
Сегодня, 30 июня, около восьми часов утра сотрудники полиции проверяли водителя BMW X6, прибывшего из Швеции в порт Пыхьясадам в Палдиски на круизном лайнере.
Предъявив документы, 33-летний водитель скрылся из порта в сторону Эясмяэ и не подчинился распоряжениям полицейских. Принадлежащий ему автомобиль был найден в деревне Алу в волости Рапла, но сам разыскиваемый сбежал.
Позднее полицейские задержали его в волости Рапла.
По данным пресс-службы полиции, причиной побега стало то обстоятельство, что BMW X6 все-таки не принадлежал ему и, вероятно, был угнан в Швеции.