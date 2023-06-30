Пт, 30.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Объявленный в розыск иностранец задержан: он может быть автоугонщиком

Дополнено!
rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Фото: Politsei

Полиция объявила в розыск гражданина Швеции Карла-Виктора, который скрылся из порта Пыхьясадам в Палдиски и проигнорировал распоряжения полиции.

Сегодня, 30 июня, около восьми часов утра сотрудники полиции проверяли водителя BMW X6, прибывшего из Швеции в порт Пыхьясадам в Палдиски на круизном лайнере.

Предъявив документы, 33-летний водитель скрылся из порта в сторону Эясмяэ и не подчинился распоряжениям полицейских. Принадлежащий ему автомобиль был найден в деревне Алу в волости Рапла, но сам разыскиваемый сбежал.

Позднее полицейские задержали его в волости Рапла. 

По данным пресс-службы полиции, причиной побега стало то обстоятельство, что BMW X6 все-таки не принадлежал ему и, вероятно, был угнан в Швеции.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх