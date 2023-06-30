Объявленный в розыск иностранец задержан: он может быть автоугонщиком

Сегодня, 30 июня, около восьми часов утра сотрудники полиции проверяли водителя BMW X6, прибывшего из Швеции в порт Пыхьясадам в Палдиски на круизном лайнере.

Предъявив документы, 33-летний водитель скрылся из порта в сторону Эясмяэ и не подчинился распоряжениям полицейских. Принадлежащий ему автомобиль был найден в деревне Алу в волости Рапла, но сам разыскиваемый сбежал.

Позднее полицейские задержали его в волости Рапла.