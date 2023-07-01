Наверное, только ленивый не слышал всевозможные шутки про французский автопром. Обычно они почему-то звучат из уст тех, кто никогда «французами» не владел. Либо это была рабочая машина, которую никто не жалел, поэтому она вся скрипела и не вылезала из ремонтов. Удивительно, правда?

Как же понять, нужен ли вам именно Citroen C5X, а не какая-то другая машина? Наверное, можно хотя бы наведаться в салон дилера и изучить машину живьем, поскольку фотографии и видео не позволяют получить полного представления о качестве материалов, эргономике и т. д. Также можно спросить совета у друзей-знакомых, почитать информацию в интернете. Чтобы быть в тренде, также стоит проконсультироваться с искусственным интеллектом. Он ведь умный, плохого не посоветует. Сказано – сделано.