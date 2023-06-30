Пт, 30.06.2023
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С июля меняется схема компенсации больничных: за первые три дня не заплатят

rus.postimees.ee
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Лекарства. Снимок иллюстративный.
Лекарства. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

С 1 июля в Эстонии изменяется схема выплат по болезни, пишет dv.ee.

Согласно восстановленной правительством системе, действовавшей до 2020 года, первые три дня больничного не оплачиваются (если, конечно, это не делает ваш работодатель добровольно – во многих крупных фирмах так и происходит), затем пять дней платит работодатель, а уже после подключается государство в лице Кассы здоровья.

Схема будет действовать относительно всех больничных листов, открытых с 1 июля 2023 года. Если больничный открыт до этой даты, но еще длится, расчет производится по прежней схеме.

Сохранение «пандемийной» системы оплаты больничных было одним из предвыборных обещаний социал-демократов, однако, как рассказала министр здравоохранения Рийна Сиккут, договориться о превращении более щедрой временной схемы компенсаций в постоянную участникам правительственной коалиции не удалось.

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