С июля меняется схема компенсации больничных: за первые три дня не заплатят

Согласно восстановленной правительством системе, действовавшей до 2020 года, первые три дня больничного не оплачиваются (если, конечно, это не делает ваш работодатель добровольно – во многих крупных фирмах так и происходит), затем пять дней платит работодатель, а уже после подключается государство в лице Кассы здоровья.