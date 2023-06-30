Трагедия на пароме ⟩ Ребенок, упавший в Балтийское море, и мать, прыгнувшая за ним, погибли

Пресс-секретарь польской полиции Мариуш Циарка подтвердил сегодня изданию TVN24, что в результате трагического происшествия на пароме Stena Spirit погибли 36-летняя женщина и ее семилетний сын.

Инцидент произошел вчера, 29 июня, когда польское судно Stena Spirit направлялось из Швеции в Карлскруну.

Пресс-секретарь Департамента водных путей Швеции Стефан Ланг сказал SVT, что в поисках ребенка и матери, упавших в воду, были задействованы большие ресурсы, как утверждается, помимо вертолетов, в поисках участвовали и корабли НАТО.

Спустя чуть более часа мать и ребенок были найдены. «Ребенка нашла спасательная шлюпка Stena, мать - вертолет», - рассказал Стефан Ланг. Мать и ребенок были без сознания, их доставили на вертолете в Швецию в больницу Карлскруна.

Пассажир Тим Карлссон вспоминает, что он и его друзья загорали на палубе, когда ребенок упал за борт, а мать прыгнула за ним. В этот момент на пароме был сильный переполох. По словам нескольких пассажиров, на борту Stena Spirit царила напряженная атмосфера. Когда поступила информация, что мать и ребенок, упавшие за борт, найдены, разразились спонтанные аплодисменты.

Несмотря на усилия врачей, жизни матери и сына не удалось спасти. Изданию TVN24 удалось поговорить с работницей Stena Line, которая описала первые минуты после инцидента.

«На судне была объявлена тревога, двигатели были тут же остановлены. Через некоторое время капитан сообщил, что человек за бортом. Мы получили информацию, что это не учения. Затем начался спуск спасательной шлюпки в воду», - рассказала она.