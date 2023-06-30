Туристка лишилась ноги в аэропорту Таиланда

Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел, когда утром в четверг, 29 июня, 57-летняя женщина споткнулась о свой чемодан, и ее нога застряла в траволаторе.

Сын женщины сказал, что семья была шокирована происшествием и беспокоилась о психическом здоровье женщины после операции вечером в четверг. «У нас была возможность немного поговорить с ней до и после операции… Хотя она пыталась сохранять спокойствие, мы знали, что она была опустошена внезапной потерей ноги», - написал ее сын в Facebook.

На изображениях в интернете, видно, что нижняя часть ноги женщины застряла под ремнем в конце траволатора. У розового чемодана рядом с ней не хватает двух колес, а желтые гребенчатые пластины сломаны там, где они обычно покрывают край ремня.

В аэропорту заявили, что глубоко опечалены инцидентом, выплатят пострадавшей компенсацию и покроют ее медицинские расходы. Директор аэропорта Карун Танакулджирапат сообщил, что эксперты расследуют причину инцидента, добавив, что аэропорт к 2025 году планировал заменить несколько старых траволаторов, но сейчас может ускорить этот процесс.