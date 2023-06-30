Инфляция в Эстонии снова поднялась на второе место в еврозоне

В Словакии инфляция замедлилась на 1 процентный пункт до 11,3%. За Словакией и Эстонией следуют Хорватия, Литва и Латвия с самой высокой инфляцией - 8,3, 8,2 и 8,1 процента соответственно. Рынки капитала, вероятно, были больше всего удивлены тем, что инфляция в Германии ускорилась с 6,3% в мае до 6,8% в июне.

Среди государств-членов еврозоны, по которым у Eurostat есть данные, инфляция в июне была самой медленной в Люксембурге - 1%, за ним следуют Бельгия и Испания - 1,6%.