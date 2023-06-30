Инфляция в Эстонии снова поднялась на второе место в еврозоне

Согласно срочной оценке Eurostat, в еврозоне годовая инфляция замедлилась с 6,1% в мае до 5,5% в июне, а инфляция в Эстонии замедлилась с 11,2% до 9%, уступая лишь Словакии. По темпам роста цен Эстония заняла третье место в еврозоне в мае и четвертое в апреле.
В Словакии инфляция замедлилась на 1 процентный пункт до 11,3%. За Словакией и Эстонией следуют Хорватия, Литва и Латвия с самой высокой инфляцией - 8,3, 8,2 и 8,1 процента соответственно. Рынки капитала, вероятно, были больше всего удивлены тем, что инфляция в Германии ускорилась с 6,3% в мае до 6,8% в июне.
Среди государств-членов еврозоны, по которым у Eurostat есть данные, инфляция в июне была самой медленной в Люксембурге - 1%, за ним следуют Бельгия и Испания - 1,6%.
Продукты питания, напитки и табак внесли наибольший вклад в ускорение инфляции в еврозоне в июне, увеличившись на 11,7%. За ними следуют промышленные товары - 5,5% и услуги - 5,4%. Цены на энергоносители, с другой стороны, в июне в еврозоне зафиксировали дефляцию на 5,6%.