Большая галерея ⟩ Смотрите, как проходят последние репетиции Праздника песни и танца

Со вчерашнего дня танцоры усердно трудятся на танцевальной площадке, чтобы отрепетировать пролог, общие партии и финал, который выводит всех танцоров на сцену одновременно. Видение постановщиков, самоотверженность танцоров и хорошая работа всех членов команды организаторов наконец-то проявятся на сцене и станут видны публике, сообщила пресс-служба Праздника песни и танца.

На главную репетицию Праздника песни зрители попасть не могут. Но ее посетил президент Алар Карис. Организаторы питания также уже готовы к выходным.

Смотрите, что происходило перед началом главной репитиции:

Хотя на первые два выступления Праздника танца еще есть билеты, билеты на третье выступление уже распроданы. Билеты можно приобрести в Piletilevi и на сайте Праздника песни и танца.