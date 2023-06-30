Большая галерея ⟩ Смотрите, как проходят последние репетиции Праздника песни и танца

Сегодня пройдет открытие XIII Молодежного праздника танца «Мосты», но перед этим танцоров еще ждет главная репетиция. Всего на сцену выйдут почти 8500 танцоров.
Со вчерашнего дня танцоры усердно трудятся на танцевальной площадке, чтобы отрепетировать пролог, общие партии и финал, который выводит всех танцоров на сцену одновременно. Видение постановщиков, самоотверженность танцоров и хорошая работа всех членов команды организаторов наконец-то проявятся на сцене и станут видны публике, сообщила пресс-служба Праздника песни и танца.
На главную репетицию Праздника песни зрители попасть не могут. Но ее посетил президент Алар Карис. Организаторы питания также уже готовы к выходным.
Смотрите, что происходило перед началом главной репитиции:
Хотя на первые два выступления Праздника танца еще есть билеты, билеты на третье выступление уже распроданы. Билеты можно приобрести в Piletilevi и на сайте Праздника песни и танца.
XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление «Мосты» пройдет 30 июня и 1 июля, праздник народной музыки Päriselt - 1 июля. Торжественное шествие участников и Праздник песни Püha on maa состоится 2 июля. Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни - Пярт Уусберг, главный постановщик XIII Молодежного праздника танца - Агне Куррикофф-Херман. Главный руководитель Праздника народной музыки - Юхан Уппин.