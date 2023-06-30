Со дня неудачного мятежа Пригожина прошла неделя. Вот ее итоги

28 июня Путин и вовсе вышел в толпу во время визита в Дербент и даже вспомнил свой излюбленный прием - поцеловал местную девочку. Такого «общения с народом» у Путина не было с начала пандемии. Как известно, российский президент крайне щепетильно относится к своему здоровью и в течение последних лет требовал, чтобы участники встреч с его участием высиживали карантин.

«С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать их. Такое бывает», - так неожиданный выход Путина к людям объяснил Дмитрий Песков.

Оставался в новостях Путин и после поездки в Дагестан - 29 июня он приехал на форум Агентства стратегических инициатив, где успел порисовать на интерактивной доске и послушать о проблемах брендов в России (тему мятежа на той встрече он не поднимал).

Несмотря на явные старания российского президента, его публичной активности сложно будет затмить простой факт: в дни бунта граждане России практически никак не продемонстрировали, что готовы поддержать Путина, если дело дойдет до гражданской войны. Вероятно, заметили это не только в самой России, но и в других странах - в том числе в Украине и на Западе.