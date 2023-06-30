В Вируской тюрьме заключенному не разрешали учить эстонский язык

26 августа 2020 года Алексей Никифоров подал в Вирускую тюрьму ходатайство о предоставлении возможности изучать эстонский язык, участвовать в социальных программах и выполнять желаемую работу.

Однако тюрьма посчитала, что нет причин для изучения языка, поскольку Никифоров отбывает пожизненное заключение и находится в Эстонии в соответствии с законом об иностранцах. «При досрочном освобождении у него, как у гражданина Российской Федерации, нет законных оснований для пребывания в Эстонии, и он будет выслан из страны. Обучение эстонскому языку не соответствует целям исполнения приговора, поскольку не помогает заключенному интегрироваться в общество», - отметили в тюрьме, добавив, что в 2011 году заявитель изучал эстонский язык, но учеба была прервана по связанным с ним причинам.

Затем пожизненный заключенный обратился в административный суд, где и одержал победу: суд постановил, что тюрьма должна предоставить заключенному возможность изучать эстонский язык при первой возможности после вступления в силу приговора.

Тюрьма передала спор в окружной суд, который отменил решение суда первой инстанции, но Никифоров все же добился справедливости решением Государственного суда в пятницу.

Госсуд подчеркнул, что изучение эстонского языка в тюрьме регулируется Законом о тюремном заключении, в первом предложении которого говорится, что заключенному, не владеющему эстонским языком, по его желанию предоставляется возможность выучить язык.

«Таким образом, заключенному гарантируется обучение языку, если выполняются два условия: заключенный не владеет эстонским языком и заключенный хочет изучать эстонский язык. При этом закон не обязывает обосновывать мотивы изучения эстонского языка», - отметил Госсуд.

Тот факт, что заключенный уже однажды прервал изучение языка, не является поводом для того, чтобы отказать ему в повторном обучении, добавил Госсуд.