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Стрельба в аэропорту Кишинева: двое погибших

rus.postimees.ee
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Аэроропт.
Аэроропт. Фото: ANADOLU AGENCY

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в аэропорту Кишинева, пишет русская служба Би-би-си.

По предварительным данным, стрельбу устроил иностранец, которому запретили въезд в страну.

Как сообщают местные СМИ, он прилетел из Турции.

Сообщается, что мужчина выхватил оружие у пограничника и сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.

Пассажиров из здания эвакуировали, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

«Спецназ полиции "Молния" находится в полной боевой готовности, чтобы обезвредить нападавшего, на счету которого уже две жертвы», - сообщила пресс-служба МВД Молдовы.

Там добавили, что в аэропорту находится все руководство министерства.

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