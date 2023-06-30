Стрельба в аэропорту Кишинева: двое погибших

По предварительным данным, стрельбу устроил иностранец, которому запретили въезд в страну.

Как сообщают местные СМИ, он прилетел из Турции.

Сообщается, что мужчина выхватил оружие у пограничника и сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.

Пассажиров из здания эвакуировали, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

«Спецназ полиции "Молния" находится в полной боевой готовности, чтобы обезвредить нападавшего, на счету которого уже две жертвы», - сообщила пресс-служба МВД Молдовы.