Стрельба в аэропорту Кишинева: двое погибших

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в аэропорту Кишинева, пишет русская служба Би-би-си.
По предварительным данным, стрельбу устроил иностранец, которому запретили въезд в страну.
Как сообщают местные СМИ, он прилетел из Турции.
Сообщается, что мужчина выхватил оружие у пограничника и сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.
Пассажиров из здания эвакуировали, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.
«Спецназ полиции "Молния" находится в полной боевой готовности, чтобы обезвредить нападавшего, на счету которого уже две жертвы», - сообщила пресс-служба МВД Молдовы.
Там добавили, что в аэропорту находится все руководство министерства.