Стрельба в аэропорту Кишинева: двое погибших, нападавший задержан

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в международном аэропорту Кишинева. Нападавший задержан.

По предварительным данным, стрельбу устроил иностранец, которому запретили въезд в Молдову. Он прилетел из Турции

Сообщается, что мужчина выхватил оружие у пограничника и произвел несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.

На место прибыл спецназ, который задержал стрелявшего.

«В данный момент опасность устранена. Бойцам подразделения спецназа »Молния« удалось нейтрализовать нападавшего. Он ранен, ему оказывается медицинская помощь», - сообщили в полиции Молдовы.

Пассажиров из здания эвакуировали, рейсы в аэропорту задержаны, но в ближайшее время его работа возобновится.

Прокуратура Молдовы сообщила, что возбудила дело о теракте.