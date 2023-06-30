Стрельба в аэропорту Кишинева: двое погибших, нападавший задержан

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в аэропорту Кишинева, пишет русская служба Би-би-си. Нападавший задержан.
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в международном аэропорту Кишинева. Нападавший задержан.
По предварительным данным, стрельбу устроил иностранец, которому запретили въезд в Молдову. Он прилетел из Турции
Сообщается, что мужчина выхватил оружие у пограничника и произвел несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.
На место прибыл спецназ, который задержал стрелявшего.
«В данный момент опасность устранена. Бойцам подразделения спецназа »Молния« удалось нейтрализовать нападавшего. Он ранен, ему оказывается медицинская помощь», - сообщили в полиции Молдовы.
Пассажиров из здания эвакуировали, рейсы в аэропорту задержаны, но в ближайшее время его работа возобновится.
Прокуратура Молдовы сообщила, что возбудила дело о теракте.
Президент страны Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что спецслужбы по всей стране приведены в состояние повышенной готовности.