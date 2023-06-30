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Стрельба в аэропорту Кишинева: двое погибших, нападавший задержан

rus.postimees.ee
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Аэроропт.
Аэроропт. Фото: ANADOLU AGENCY

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в аэропорту Кишинева, пишет русская служба Би-би-си. Нападавший задержан.

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в международном аэропорту Кишинева. Нападавший задержан.

По предварительным данным, стрельбу устроил иностранец, которому запретили въезд в Молдову. Он прилетел из Турции

Сообщается, что мужчина выхватил оружие у пограничника и произвел несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.

На место прибыл спецназ, который задержал стрелявшего.

«В данный момент опасность устранена. Бойцам подразделения спецназа »Молния« удалось нейтрализовать нападавшего. Он ранен, ему оказывается медицинская помощь», - сообщили в полиции Молдовы.

Пассажиров из здания эвакуировали, рейсы в аэропорту задержаны, но в ближайшее время его работа возобновится.

Прокуратура Молдовы сообщила, что возбудила дело о теракте.

Президент страны Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что спецслужбы по всей стране приведены в состояние повышенной готовности.

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