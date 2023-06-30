В субботу вступит в силу крупнейшая реформа в сфере соцобеспечения

Цель реформы - протянуть руку помощи десяткам тысяч семей, значительно сократив их расходы на оплату места в доме попечения. С июля все, кто нуждается в месте в доме попечения, смогут рассчитывать на помощь государства. Это станет большим подспорьем для семей, которые до сих пор были вынуждены доплачивать за своих родственников сотни евро в месяц. Речь идет о крупнейшей реформе в сфере соцобеспечения за последние десятилетия. Государство впервые придет местным самоуправлениям на помощь в поддержке услуги дома попечения.

По словам заместителя председателя Социал-демократической партии Хельмен Кютт, от реформы выиграют все, кто живет в домах попечения, а также их близкие. «Стоимость места в домах попечения росла из года в год. Многим из-за этого пришлось отказаться от необходимой им услуги. К счастью, теперь все изменится», - отметила Кютт, годами добивавшаяся этой реформы.

До сих пор вклад местных самоуправлений в оплату мест в домах попечения составлял менее 20%. «С 2012 по 2021 год суммы, которые люди платили за место в доме попечения, выросли втрое. При этом расходы местных самоуправлений увеличились почти в полтора раза», - подчеркнула Кютт.

Помимо прочего, самоуправления после оценки нужды пациента в услуге дома попечения начнут частично компенсировать расходы на проживание и питание тем пенсионерам, кто получает пенсию ниже средней. «Понятно, что реформа не решает все проблемы в сфере социальной опеки, но Эстония сделала большой шаг в обеспечении достойного уровня жизни пожилых людей», - сказала Кютт.

Государство в этом году инвестирует в повышение доступности и качества услуг по уходу 40 млн евро.

По словам Кютт, правительство во главе с Министерством социальных дел и Министерством финансов должно к следующему году разработать модель финансирования, которая будет учитывать нужды самоуправлений исходя из их реального материального положения. Во внимание в большей мере будет приниматься то, сколько в том или ином городе проживает пожилых и нуждающихся в помощи людей.