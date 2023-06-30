«Новости в 7» за 30 июня: реформа системы попечения, культурное событие пятилетки, новая книга мэра Нарвы и приложение для сотрудничества блогеров и бизнеса

Сегодня в выпуске:

- Реформа сферы попечения и ухода была призвана сделать места в домах по уходу более доступными, однако многие проблемы до сих пор не решены. Справятся ли самоуправления с новыми задачами, выяснял наш корреспондент

- Коротко по стране: как с первого июля меняется схема компенсации больничного, за что нарвский политик отправится на месяц в тюрьму и как эстонские военно-морские силы отпразднуют свое 30-летие

- Десятки тысяч юных певцов и танцоров собрались в Таллинн на главное событие культурной жизни страны последних четырех лет - Молодежный праздник песни и танца. Наша съемочная группа посетила репетицию и понаблюдала за подготовкой к масштабному мероприятию

- Нынешний мэр Нарвы Катри Райк связана с городом уже несколько десятилетий, в течение которых она написала о нем несколько книг. Новый том рассказов о жизни горожан, с которым знакомился наш корреспондент в регионе, посвящен изменениям, произошедшим в Нарве за последние 10 лет.

- Международная панорама: поток наркотиков в Европу из Южной Америки не ослабевает, крупнейшие беспорядки во Франции перекинулись в Бельгию

- Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни большинства из нас. Но если для кого-то это просто способ отвлечься, то для всё большего числа людей они являются отличной возможностью для развития бизнеса. Наш репортаж о новом приложении, которое помогает начинающим предпринимателям выйти на следующий уровень.