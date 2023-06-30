Археолог сильно удивился: братская могила в Тапа оказалась больше ожидаемого

В результате начавшихся в четверг раскопок братская могила жертв войны в Тапа оказалась значительно больше, чем предполагалось.
Во второй половине дня в четверг археолог военного музея Арнольд Унт сильно удивился - по имевшимся данным у бывшего советского памятника в Тапа должны были находиться останки 22 советских военных, но в братской могиле нашли останки лейтенанта и десятка мирных жителей.
В четверг вечером бригада раскопщиков приступила к поискам могилы первого председателя Тапаского исполнительного комитета Леонардо Вальтса, ее существование подтверждали некоторые данные и фотографии. Однако вместо этого нашли вторую братскую могилу и несколько индивидуальных захоронений. «В общей сложности на этой территории похоронили не менее сорока человек, - сказал Унт после завершения раскопок. - Очень сложно сказать точное число - например, в одном гробу был череп всего одного человека, но четыре челюсти».
Могилу Вальтса так и не нашли - скорее всего, и его похоронили в братской могиле, хотя на сделанных позже фотографиях его захоронение обозначено отдельно. «Осмелюсь заявить, что вторая, найденная в четверг вечером братская могила также относится к 1941 году. Насчет отдельных могил не скажу точно, но они, скорее всего, относятся к тому же периоду. Кстати, эти могилы были очень неглубокими, останки находились на глубине всего 60 сантриметров», - сказал Унт.
На советском памятнике, стоявшем на братской могиле, который ликвидировали в прошлом году, были указаны имена 22 военных и Леонардо Вальтса. Согласно старым газетным статьям, последнее перезахоронение погибших во время Второй мировой войны в этом районе прошло в 1975 году. Отсутствуют какие-либо данные или воспоминания, указывающие на личность мирных жителей, чьи останки нашли в братской могиле.
«Первое аэрофото этой братской могилы сделано в 1951 году, но, к сожалению, тени от елей, растущих на краю участка, мешают обзору, - сказал Унт. - Вторая фотография относится к 1959 году, на нее мы и опирались. Мы начали раскопки на краю предполагаемого захоронения, но нашли там только индивидуальное захоронение с останками, которые явно похоронили значительно позже 1945 года».
В одной из индивидуальных могил похоронен, скорее всего, фронтовой медик. «Рядом с останками лежали какие-то ампулы. Из этого я сделал вывод, что это медик, - сказал археолог. - Честно говоря, я не хочу знакомиться с содержанием этих ампул, бог знает, какая отрава там может быть».
Понаблюдать за раскопками приходили трое говоривших по-русских пожилых мужчин, скорее всего, прибывших из расположенного поблизости бывшего военного района, где до сих пор живут люди, оставшиеся после вывода советской армии. «Как я понял, кто-то в Раквере дал им указания проследить за нами, - сказал Унт с улыбкой. - Сам я с ними не общался, но так сказал коллега. Они вели себя мирно».
Побывавший на раскопках волостной старейшина Тапа Валдо Хельмелайд заверил, что все найденные в братских могилах останки перенесут на Тапаское кладбище. «Не могу сейчас сказать, когда именно пройдет церемония. Археологи также раскапывают братскую могилу в Тамсалу, им потребуется еще какое-то время на свои дела. Когда все будет сделано, мы одновременно перезахороним все найденные останки», - сказал он.