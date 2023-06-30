Археолог сильно удивился: братская могила в Тапа оказалась больше ожидаемого

«Первое аэрофото этой братской могилы сделано в 1951 году, но, к сожалению, тени от елей, растущих на краю участка, мешают обзору, - сказал Унт. - Вторая фотография относится к 1959 году, на нее мы и опирались. Мы начали раскопки на краю предполагаемого захоронения, но нашли там только индивидуальное захоронение с останками, которые явно похоронили значительно позже 1945 года».

В одной из индивидуальных могил похоронен, скорее всего, фронтовой медик. «Рядом с останками лежали какие-то ампулы. Из этого я сделал вывод, что это медик, - сказал археолог. - Честно говоря, я не хочу знакомиться с содержанием этих ампул, бог знает, какая отрава там может быть».

Понаблюдать за раскопками приходили трое говоривших по-русских пожилых мужчин, скорее всего, прибывших из расположенного поблизости бывшего военного района, где до сих пор живут люди, оставшиеся после вывода советской армии. «Как я понял, кто-то в Раквере дал им указания проследить за нами, - сказал Унт с улыбкой. - Сам я с ними не общался, но так сказал коллега. Они вели себя мирно».