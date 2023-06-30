Штрафы для русскоязычных школ за нарушение требований повысят до 10 000 евро

С 1 августа штрафы для школ с учителями, не владеющим эстонским языком, будут увеличены в 15 раз и будут достигать 10 000 евро. Кроме того, Языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями эстонским языком, посещая их уроки, пишет Rus.ERR.