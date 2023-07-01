ВИДЕО ⟩ Тысячи танцоров со всей Эстонии: смотрите, как прошел первый день Праздника песни и танца

В пятницу, 30 июня, прошло открытие XIII Молодежного праздника танца «Мосты», праздничный огонь был зажжен на стадионе «Калев».
Главный постановщик XIII Молодежного праздника танца - Агне Куррикофф-Херман. Участие принимают почти 8500 танцоров.
XIII Молодежный праздник песни и танца проходит с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление «Мосты» и праздник народной музыки Päriselt пройдут сегодня, 1 июля. Торжественное шествие участников и Праздник песни Püha on maa состоится 2 июля. Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни - Пярт Уусберг. Главный руководитель Праздника народной музыки - Юхан Уппин.
Видео: первый день праздника (представление начинается с 16:30)