Окружной суд отклонил жалобу высланного из Эстонии Алексея Есакова

«Таллиннский окружной суд оставил в силе решение административного суда от 24 октября 2022 года. Кассацию в Госсуд можно представить не позднее 31 июля 2023 года», - сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

В поданной в Таллиннский окружной суд жалобе Алексей Есаков требовал отменить решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован.

Суд пояснил, что PPA может аннулировать постоянный вид на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности государства.