Окружной суд отклонил жалобу высланного из Эстонии Алексея Есакова

В пятницу, 30 июня, Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляционную жалобу высланного из Эстонии Алексея Есакова, который был одним из организаторов «Бессмертного полка», пишет rus.err.ee.
«Таллиннский окружной суд оставил в силе решение административного суда от 24 октября 2022 года. Кассацию в Госсуд можно представить не позднее 31 июля 2023 года», - сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.
В поданной в Таллиннский окружной суд жалобе Алексей Есаков требовал отменить решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован.
Суд пояснил, что PPA может аннулировать постоянный вид на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности государства.
Напомним, что 4 мая 2022 года Департамент Полиции безопасности (КаПо) объявил, что по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков. Как сообщили в КаПо, Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял то, что производили кремлевские пропагандистские каналы.