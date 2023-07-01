Большой праздник: сегодня центр Таллинна заполнится народными музыкантами

На празднике народной музыки можно будет услышать каннели, волынки, аккордеоны и щипковые струнные инструменты. Во время выступления сводного оркестра на сцене соберется 330 музыкантов народной музыки - по словам руководителей праздника такого многочисленного оркестра народной музыки до этого в Эстонии не было.

Главный руководитель праздника народной музыки Päriselt (на рус.яз. наяву, на самом деле, навеки) Юхан Уппин. Он так описал исходную идею праздника: «Моя исходная идея или название праздника заключается в слове "päriselt" и в его значении глубже. А именно значение этого слова указывает на основную ценность праздника народной музыки, связывая вместе традиции и современных молодых людей, которые нашли в музыке себя, язык самовыражения и чувство единения».