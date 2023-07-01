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Галерея ⟩ Большой праздник: центр Таллинна заполнился народными музыкантами

rus.postimees.ee
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Сегодня, 1 июля, в 12 часов площадь Вабадузе заполнилась народными музыкантами, и начался концерт под названием Päriselt. В общей сложности в празднике народной музыки принимает участие 83 коллектива, в которых играют 834 музыканта, которые делятся на шесть групп по видам инструментов, из которых в конце праздника соберется большой сводный оркестр.

На празднике народной музыки можно услышать каннели, волынки, аккордеоны и щипковые струнные инструменты. Во время выступления сводного оркестра на сцене собралось 330 музыкантов народной музыки - по словам руководителей праздника такого многочисленного оркестра народной музыки до этого в Эстонии не было.

Главный руководитель праздника народной музыки Päriselt (на рус.яз. наяву, на самом деле, навеки) Юхан Уппин. Он так описал исходную идею праздника: «Моя исходная идея или название праздника заключается в слове "päriselt" и в его значении глубже. А именно значение этого слова указывает на основную ценность праздника народной музыки, связывая вместе традиции и современных молодых людей, которые нашли в музыке себя, язык самовыражения и чувство единения».

Вместе с главным руководителем Юханом Уппин в организации праздника народной музыки также принимали участие организатор Мартин Медар и руководители подвидов инструментов.

Руководители подвидов инструментов:

  • Каннели – Кадри Лепассон, ассистент Пилле Каррас
  • Волынки – Катарийн Раска, ассистент Мерике Паберитс
  • Скрипки – Кристи Алас
  • Гармоники – Юхан Уппин
  • Аккордеоны – Кристель Лаас, ассистент Катлен Хаугас
  • Щипковые струнные инструменты – Танель Сакритс
  • Сводный оркестр – Криста Силдоя, ассистент Отт Каазик

Праздник народной музыки для всех бесплатный.

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