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Что происходит с ценами на недвижимость в Финляндии?

rus.postimees.ee
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Хельсинки.
Хельсинки. Фото: Вера Копти.

В мае цены на жилье продолжали снижаться. Особенно эта тенденция заметна в столичном регионе. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Статистический центр Финляндии.

Цена жилья во вторичном рынке в целом по стране опустилась на 7,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. 

В шести крупнейших городах падение составило 8,6%. Цены на вторичное жилье в столичном регионе упали на 9,5 % по сравнению с прошлым годом. Из крупных городов больше всего подешевели квартиры в Хельсинки и Вантаа.

За пределами крупных городов падение было менее заметным и составило 5 %.

Финские бюро недвижимости отмечают, что в мае этого года было продано на 29% меньше квартир в старом фонде и боксов рядных домов, чем за этот же период 2022-го.

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