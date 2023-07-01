Что происходит с ценами на недвижимость в Финляндии?

В мае цены на жилье продолжали снижаться. Особенно эта тенденция заметна в столичном регионе. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Статистический центр Финляндии.
Цена жилья во вторичном рынке в целом по стране опустилась на 7,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
В шести крупнейших городах падение составило 8,6%. Цены на вторичное жилье в столичном регионе упали на 9,5 % по сравнению с прошлым годом. Из крупных городов больше всего подешевели квартиры в Хельсинки и Вантаа.
За пределами крупных городов падение было менее заметным и составило 5 %.
Финские бюро недвижимости отмечают, что в мае этого года было продано на 29% меньше квартир в старом фонде и боксов рядных домов, чем за этот же период 2022-го.