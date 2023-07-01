Финское счастье: узнайте, сколько раз в месяц финны ходят в гости

Те, кто ходит в гости раз в неделю и чаще, счастливее других. Об этом сообщают результаты исследования, проведенного фондом жилья Asuntosäätiö.

Результаты были получены с помощью так называемого индекса счастья, оценивающего домашнее благополучие финнов по семибалльной шкале. В среднем индекс счастья любителей навещать друзей минимум раз в неделю был сильно выше пяти, тогда как у других он составлял 4,9.