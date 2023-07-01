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Финское счастье: узнайте, сколько раз в месяц финны ходят в гости

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Опрос показал, что люди, которые часто ходят в гости, счастливее других. В среднем финны ходят в гости почти раз в две недели, передает YLE.

Те, кто ходит в гости раз в неделю и чаще, счастливее других. Об этом сообщают результаты исследования, проведенного фондом жилья Asuntosäätiö.

Результаты были получены с помощью так называемого индекса счастья, оценивающего домашнее благополучие финнов по семибалльной шкале. В среднем индекс счастья любителей навещать друзей минимум раз в неделю был сильно выше пяти, тогда как у других он составлял 4,9.

Средний финн ходит в гости 25 раз в год, то есть почти каждую вторую неделю. Каждый четвертый финн сообщает, что ходит в гости по меньшей мере раз в неделю.

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