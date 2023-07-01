Скоро променад на Ярвеотса-теэ изменится до неузнаваемости

Публичная презентация проекта променада Ярвеотса состоится во вторник, 4 июля, в 17:30 в Центре досуга Хааберсти (Эхитаяте-теэ, 109A/2, 3 этаж).
Расположенный в районе Хааберсти променад Ярвеотса окружен жилыми домами и детскими учреждениями. Он состоит из двух пешеходных дорожек, на пересечении которых появится рыночная площадь.
«Променад Ярвеотса станет идеальным местом для отдыха, занятий спортом и совместного времяпрепровождения, а также важным звеном в развитии городской сети велодорожек: на месте будет построена асфальтированная дорожка, которая создаст возможности для соединения района с более крупным велокоридором. Комфортную среду с богатым видовым разнообразием будет поддерживать новое озеленение с привлекательными для насекомых цветущими растениями. Современное и экономичное уличное освещение поспособствует повышению безопасности района», - сказал вице-мэр Владимир Свет.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, променад Ярвеотса - очень важный и долгожданный проект.
«В ходе работ на променаде Ярвеотса появятся рыночная и выставочная зоны, а также площадка для семейного отдыха. Цель проекта - сделать уличное пространство более современным и зеленым. Обновленный променад также обеспечит возможности для проведения досуга и занятий спортом людям разного возраста», - сказал Сильянов, добавив, что место приобретет совершенно новый облик.
Велосипедные и пешеходные дорожки променада спроектированы таким образом, чтобы в будущем их можно было соединить с пешеходно-велосипедной дорожкой Палдиского шоссе.
На тротуары нанесут разметку для детских игр, а также таблицу умножения и буквы. Через дорогу от школы будет оборудована площадка для подростков - с качелями, каруселью, балансировочным тренажером и другими аттракционами. В восточной части променада разместится зона для пожилых людей, где можно будет выполнять упражнения общей физической подготовки, а также развивать равновесие и координацию. К северу от перекрестка Ярвеотса-теэ и Акадеэмия-теэ будет создана площадка для спортсменов, на которой разместят тренажеры для силовых и кардиотренировок.
Променад Ярвеотса станет частью тропы Путукавяйл, соединяющей Ярвеотса-теэ и набережную озера Харку. Вдоль променада будут высажены привлекательные для насекомых-опылителей растения, подобранные по принципу «цветочного конвейера» - медоносные растения будут непрерывно цвести с апреля по сентябрь.
На территории появятся не только подстриженные газоны, но и естественные лужайки. Находящиеся в отличном состоянии существующие растения будут сохранены, озеленение дополнят кустарники и декоративные вишни.
На всей территории будет установлено новое освещение. Рыночную и выставочную зоны будут освещать установленные на тросах светильники. Освещение будет расположено в центре променада, чтобы оно не светило в окна близлежащих домов.
С описанием проекта променада на эстонском языке можно ознакомиться ЗДЕСЬ.