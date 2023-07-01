Скоро променад на Ярвеотса-теэ изменится до неузнаваемости

Расположенный в районе Хааберсти променад Ярвеотса окружен жилыми домами и детскими учреждениями. Он состоит из двух пешеходных дорожек, на пересечении которых появится рыночная площадь.

«Променад Ярвеотса станет идеальным местом для отдыха, занятий спортом и совместного времяпрепровождения, а также важным звеном в развитии городской сети велодорожек: на месте будет построена асфальтированная дорожка, которая создаст возможности для соединения района с более крупным велокоридором. Комфортную среду с богатым видовым разнообразием будет поддерживать новое озеленение с привлекательными для насекомых цветущими растениями. Современное и экономичное уличное освещение поспособствует повышению безопасности района», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Проект променада Ярвеотса. Фото: Управа города Таллинна.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, променад Ярвеотса - очень важный и долгожданный проект.

«В ходе работ на променаде Ярвеотса появятся рыночная и выставочная зоны, а также площадка для семейного отдыха. Цель проекта - сделать уличное пространство более современным и зеленым. Обновленный променад также обеспечит возможности для проведения досуга и занятий спортом людям разного возраста», - сказал Сильянов, добавив, что место приобретет совершенно новый облик.

Велосипедные и пешеходные дорожки променада спроектированы таким образом, чтобы в будущем их можно было соединить с пешеходно-велосипедной дорожкой Палдиского шоссе.