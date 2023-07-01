Испания начинает председательство в ЕС с амбицией уменьшить зависимость Европы

Председательство обещает быть бурным для Испании, поскольку на 23 июля назначены досрочные выборы, в результате которых левое коалиционное правительство премьер-министра Педро Санчеса может потерять власть и быть заменено консервативным правительством или даже коалицией с ультраправыми.

Санчес заявил, что одной из целей испанского председательства является приближение Европы к своим гражданам.

Санчес сказал, что во время своего председательства он также хочет сосредоточиться на восстановлении европейских цепочек поставок для обеспечения энергетической независимости.

«Нашей главной задачей должно стать продвижение реиндустриализации Европы», - сказал он, добавив, что для этого также необходимо доминирование Европы в области искусственного интеллекта и цифровой безопасности.

«Зеленый поворот и реформа рынка электроэнергии в условиях войны в Украине - взаимосвязанные задачи, в решении которых Испания имеет значительный опыт, поскольку страна находится на передовых позициях в применении солнечной, ветровой и водородной энергии», - сказал Санчес.

По его словам, зеленый поворот сэкономит Европе максимум 130 миллиардов евро, если сократить импорт ископаемого топлива. В то же время, по его оценкам, это позволит создать до миллиона рабочих мест на континенте.