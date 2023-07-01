Каков текущий уровень биржевых цен электроэнергии и как найти лучшее предложение?

Если проследить за публикациями в различных СМИ, то основное внимание уделяется в основном размеру маржи, с некоторым упоминанием ежемесячных платежей, но общей картины нет. Неудивительно, что для среднего потребителя остается непонятным, какой пакет выбрать.

Как определяется цена биржевого пакета?

Для того чтобы найти наиболее выгодный биржевой пакет, важно сначала понять, из чего складывается ежемесячный счет за электроэнергию. Цена биржевого пакета складывается из платы за электроэнергию, маржи продавца, ежемесячной платы, НСО и других возможных дополнительных платежей (например, общий счет, страховка и т.д.). Почасовая цена на электроэнергию диктуется Северной энергетической биржей. Никто не может точно сказать, когда она повысится, а когда понизится, но можно предсказать цену на основе истории прошлых цен. Маржа и ежемесячная плата устанавливаются продавцами энергии.

Так какой же биржевой пакет выбрать?

Сегодня основные продавцы энергии в Эстонии предлагают в общей сложности 20 различных биржевых пакетов. Они отличаются друг от друга маржой и ежемесячной платой. Если сравнить их, то картина получается довольно разнообразной, и выбрать сложно.

На первый взгляд может показаться разумным решением выбрать пакет с самой дешевой биржевой маржой, но необходимо учитывать все ценовые составляющие. Правда станет ясна на основе годового потребления. Сравнивать пакеты помогает средняя удельная цена, которая учитывает все расходы, включая НСО.

Исходя из среднего потребления домохозяйства в Эстонии в 3066 кВтч, биржевой пакет 220 Energia является самым дешевым вариантом. (Нажмите на таблицу для увеличения.)

Фото: Elektrihind.ee

Однако для клиента, потребляющего в четыре раза больше, сравнительная таблица выглядит совершенно иначе:

Фото: Elektrihind.ee