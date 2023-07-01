Эксперт: какую квартиру выбрать - в строящемся доме или уже готовую?

В связи с этим руководитель по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааоноя поделился пятью советами о том, чем следует руководствоваться при выборе.

Ознакомьтесь с планировкой квартиры и ее расположением

Не всем по вкусу открытые пространства. Фото: pufikhomes.com

Во-первых, продумайте, сколько комнат вам нужно и какие комнаты для вас наиболее важны. Важно ли для вас наличие места для хранения, продуманное расположение встроенных шкафов и пространство для обеденного стола? Обычно в случае новых квартир такие вещи уже изначально запланированы.

Для того чтобы облегчить жизнь покупателю, часто уже в самом вначале составляется планировка кухни, то есть показывается, какая именно кухня подойдет для данного помещения, а также сразу учитывается количество и габариты модулей кухонной мебели.

А может, вы предпочитаете отдельную кухню, а также хотите, чтобы душевая и туалет тоже были отдельными? Для многих старых многоквартирных домов характерна именно такая планировка, и, хотя пару десятков лет назад совмещенные комнаты были достаточно популярны, на рынке до сих пор можно найти достаточно решений, в случае которых перестройка не проводилась.

Независимо от того, идет ли речь о строящемся или уже готовом жилом доме, в любом случае стоит обдумать, что именно для вас важно с точки зрения пространственных решений, и сделать выбор, исходя из ваших потребностей и предпочтений.