В любую погоду: сделаем свой балкон уютным и привлекательным

«Для чистки уличной мебели следует использовать мягкое моющее средство и теплую воду. Новый слой краски или морилки придает каждому предмету мебели свежий вид, привлекает внимание и делает его более водонепроницаемым, а подтяжка шурупов после зимы также помогает продлить срок службы мебели», - советует Кастро.

Отремонтировать пол без помощи мастера

Правильно подобранное напольное покрытие значительно улучшает атмосферу террасы или балкона. Дизайнер интерьеров отмечает, что ремонт пола не обязательно должен быть большой работой. При обновлении напольного покрытия следует помнить, что оно должно располагаться над поверхностью основания для обеспечения движения воздуха. Это делает пол более устойчивым к погодным условиям.

Балкон или террасу можно легко обновить, заменив напольную плитку. Выберите плитки, которые легко установить, и соедините их самостоятельно. Для укладки пластиковой, деревянной или даже керамогранитной плитки не нужны никакие инструменты, а сама установка выполняется быстро.

Фото: Ikea

Керамогранит мгновенно придает любому помещению совершенно новый вид и добавляет нотку гламура. Но если вы предпочитаете ощущать тепло дерева под ногами, выбирайте деревянные доски. Если вам нравятся более спокойные решения, используйте плитку одного цвета и из того же материала, но если вы менее консервативны, комбинируйте цвета и материалы», - сказал дизайнер IKEA.