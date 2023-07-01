Украинская погранслужба: до 8 000 солдат ЧВК «Вагнера» могут направиться в Беларусь

Если раньше российские войска использовали Беларусь в основном для подготовки подразделений и в качестве базы для военных самолетов, то теперь украинцы вынуждены укреплять границу с Беларусью в связи с наплывом солдат «Вагнера».

Пресс-секретарь украинской пограничной службы Андрей Демченко прогнозирует, что с созданием новых мест размещения наемников в Беларуси можно ожидать значительного притока дополнительных российских войск.

«Количество наемников, на которое еще может согласиться Лукашенко, может стать весьма значительным. Это может быть до 8 000 человек», - прокомментировал он Укринформу.

По оценкам Демченко, в Беларуси уже находится около 2 000 бойцов вооруженных сил России.

На данный момент российские войска размещены в Беларуси далеко от украинской границы, но, несмотря на это, украинцы готовятся к возможным провокациям и диверсиям.

Пресс-секретарь подчеркнул, что подразделения Северного округа Украины хорошо осведомлены об угрозах и вместе с другими компонентами Сил обороны находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные действия противника.