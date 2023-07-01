А вы знали? Страхование жилья поможет и во время путешествия

Марге Хабакукк, руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus, приводит несколько примеров, когда страхование жилья помогло человеку в путешествии. «Например, один наш клиент во время поездки упал с велосипеда, в результате чего у него сломались мобильный телефон, очки и часы, - рассказала она. - В другом случае, произошедшем с находившейся в США семьей, ребенок случайно опрокинул стакан с водой на компьютер, а у еще одного клиента во время поездки на Мальту в бассейн упал мобильный телефон. Во всех этих случаях ущерб был возмещен благодаря тому, что у клиента был заключен договор страхования жилья».

Как и в случае проблем дома, страхование жилья компенсирует ущерб в случае произошедшей в путешествии кражи со взломом, а также если человек стал жертвой ограбления. Страхование покрывает ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны, портативную аудио-, видео- и фототехнику, одежду и обувь, сумки и чемоданы, украшения, очки, часы, велосипеды, детские коляски, спортивный инвентарь, легкие персональные средства передвижения, рыболовное снаряжение и вспомогательные средства для инвалидов.

В случае кражи со взломом ущерб не возмещается, если находящееся с собой домашнее имущество было оставлено в автомобиле на видном месте. «В припаркованном автомобиле все предметы должны быть размещены в багажнике или в имеющихся в салоне местах для хранения, чтобы на видном месте не оставалось ничего способного соблазнить вора, - подчеркнула Хабакукк. - Разбить окно автомобиля и украсть хорошо заметные вещи из салона можно буквально за секунду», - добавила она.