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А вы знали? Страхование жилья поможет и во время путешествия

rus.postimees.ee
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Путешествие. Иллюстративное фото
Путешествие. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Во время сезона отпусков многие находятся вдали от дома, но с собой у них много личных вещей: мобильный телефон, ноутбук или спортивный инвентарь. Вопреки распространенному мнению, страхование жилья покрывает и предметы, которые человек берет с собой в поездку - ограничивается лишь сумма возмещаемого ущерба.

Марге Хабакукк, руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus, приводит несколько примеров, когда страхование жилья помогло человеку в путешествии. «Например, один наш клиент во время поездки упал с велосипеда, в результате чего у него сломались мобильный телефон, очки и часы, - рассказала она. - В другом случае, произошедшем с находившейся в США семьей, ребенок случайно опрокинул стакан с водой на компьютер, а у еще одного клиента во время поездки на Мальту в бассейн упал мобильный телефон. Во всех этих случаях ущерб был возмещен благодаря тому, что у клиента был заключен договор страхования жилья».

Как и в случае проблем дома, страхование жилья компенсирует ущерб в случае произошедшей в путешествии кражи со взломом, а также если человек стал жертвой ограбления. Страхование покрывает ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны, портативную аудио-, видео- и фототехнику, одежду и обувь, сумки и чемоданы, украшения, очки, часы, велосипеды, детские коляски, спортивный инвентарь, легкие персональные средства передвижения, рыболовное снаряжение и вспомогательные средства для инвалидов.

В случае кражи со взломом ущерб не возмещается, если находящееся с собой домашнее имущество было оставлено в автомобиле на видном месте. «В припаркованном автомобиле все предметы должны быть размещены в багажнике или в имеющихся в салоне местах для хранения, чтобы на видном месте не оставалось ничего способного соблазнить вора, - подчеркнула Хабакукк. - Разбить окно автомобиля и украсть хорошо заметные вещи из салона можно буквально за секунду», - добавила она.

Находящееся в поездке домашнее имущество клиента PZU Kindlustus, заключившего договор страхования жилья, застраховано на сумму до 3000 евро, и данное покрытие действует во всем мире. Тем не менее, отправляясь в путешествие, не стоит полагаться только на страхование жилья, ведь страхование путешествия поможет во всех непредвиденных ситуациях, которые могут возникнуть во время поездки, будь то срыв поездки или неожиданно возникшая проблема со здоровьем.

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