В магазине Prisma пройдут сокращения

«Работники уже извещены. Мы обеспечим им всестороннюю поддержку в поиске новых возможностей», - сказали в пресс-службе Prisma.

С 3 июля магазин торговой сети в Нарве будет открыт с 7 утра до полуночи, также там уже не работает услуга ePrisma.