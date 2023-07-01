В магазине Prisma пройдут сокращения

Решение гипермаркета Prisma отказаться от круглосуточного режима работы в Нарве повлечет за собой сокращение штата на шесть человек, пишет rus.err.ee.
«Работники уже извещены. Мы обеспечим им всестороннюю поддержку в поиске новых возможностей», - сказали в пресс-службе Prisma.
С 3 июля магазин торговой сети в Нарве будет открыт с 7 утра до полуночи, также там уже не работает услуга ePrisma.
По словам регионального руководителя Prisma Виктории Смирновой, по ночам клиентов очень мало (с часу до трех ночи примерно восемь клиентов в час), а работа интернет-магазина ePrisma была приостановлена, поскольку нарвитяне предпочитают сами ходить в магазин.