По меньшей мере 51 человек погиб в результате дорожной аварии в Кении

По данным полиции, на месте аварии было обнаружено 51 тело, но, скорее всего, жертв среди обломков может быть больше. По данным Кенийского Красного Креста, 32 раненых были доставлены в больницы.

Проливные дожди мешают спасательным операциям, сообщают местные СМИ.

«Мы подозреваем, что грузовик, который ехал... в сторону Керичо, потерял управление и протаранил матату (местные маршрутки) с людьми на остановке, переехав их и ранив пассажиров и пешеходов, стоявших на остановке», - сообщил Джеффри Майек, начальник местной полиции, AFP после аварии на дороге между городами Керичо и Накуру.

На фотографиях, опубликованных местными телеканалами, видно несколько разбитых автомобилей.

«Мое сердце разбито», - написал в Facebook губернатор Керичо Эрик Мутаи.

«Это мрачный момент для жителей Керичо. Мое сердце соболезнует семьям, которые только что потеряли своих близких», - сказал он, добавив, что машины скорой помощи уже мобилизованы, а все медицинские учреждения находятся в состоянии готовности.

Кипчумба Муркомен, министр транспорта Кении, посетил место происшествия сегодня утром и пообещал, что власти переместят рынки подальше от обочины дороги, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

Президент Кенни Уильям Руто на своей странице в Твиттере выразил соболезнования семьям погибших. «Прискорбно, что среди погибших есть молодые люди, у которых было светлое будущее, и торговцы, выполнявшие свои повседневные обязанности», - сказал он.