По меньшей мере 51 человек погиб в результате дорожной аварии в Кении

По меньшей мере 51 человек погиб на оживленном перекрестке на западе Кении вчера вечером, когда грузовик, потерявший управление, протаранил другие автомобили и пешеходов, сообщила полиция.
По данным полиции, на месте аварии было обнаружено 51 тело, но, скорее всего, жертв среди обломков может быть больше. По данным Кенийского Красного Креста, 32 раненых были доставлены в больницы.
Проливные дожди мешают спасательным операциям, сообщают местные СМИ.
«Мы подозреваем, что грузовик, который ехал... в сторону Керичо, потерял управление и протаранил матату (местные маршрутки) с людьми на остановке, переехав их и ранив пассажиров и пешеходов, стоявших на остановке», - сообщил Джеффри Майек, начальник местной полиции, AFP после аварии на дороге между городами Керичо и Накуру.
На фотографиях, опубликованных местными телеканалами, видно несколько разбитых автомобилей.
«Мое сердце разбито», - написал в Facebook губернатор Керичо Эрик Мутаи.
«Это мрачный момент для жителей Керичо. Мое сердце соболезнует семьям, которые только что потеряли своих близких», - сказал он, добавив, что машины скорой помощи уже мобилизованы, а все медицинские учреждения находятся в состоянии готовности.
Кипчумба Муркомен, министр транспорта Кении, посетил место происшествия сегодня утром и пообещал, что власти переместят рынки подальше от обочины дороги, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.
Президент Кенни Уильям Руто на своей странице в Твиттере выразил соболезнования семьям погибших. «Прискорбно, что среди погибших есть молодые люди, у которых было светлое будущее, и торговцы, выполнявшие свои повседневные обязанности», - сказал он.
Согласно государственной статистике, число смертей на дорогах Кении в последние годы увеличилось. По данным Национального агентства по транспорту, в прошлом году в Кении в дорожных авариях погибли 4690 человек.