Центристы: правительство должно найти на поддержку фермеров 3,4 млн евро

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, положение сельскохозяйственного сектора важно не только для экономики, но и для безопасности страны в целом. «Сначала энергетический кризис, затем холодная весна и засушливое лето - все это негативно повлияло на сельскохозяйственный сектор и производство. Возможно ли продолжать животноводство в таких условиях - большой вопрос, однако сильный сельскохозяйственный сектор и пищевая промышленность - это вопрос безопасности», - сказал Ратас, подчеркнув, что правительство должно уделять большее внимание сельскому хозяйству.

Председатель комиссии по сельской жизни и рыболовству Собрания уполномоченных Центристской партии Эстер Туйксоо пояснила, что ЕС должен в скором времени утвердить пакет помощи странам, из которого эстонским фермерам предназначен 1,7 млн евро. По словам Туйксоо, этой суммы недостаточно, поэтому государство должно найти дополнительные средства, чтобы поддержать фермеров.

«Каждая страна – член ЕС может добавить из своего бюджета сумму, в два раза превышающую выделенную в качестве поддержки Евросоюзом сумму. Таким образом наше правительство могло бы выделить на поддержку сельского хозяйства 3,4 млн евро. Совершенно немыслимо, чтобы правительство в сложившейся ситуации отказалось бы от поддержки сельскохозяйственного сектора в максимальном объеме; 3,4 млн евро - не такие большие деньги, однако они крайне необходимы сектору», - сказала Туйксоо.

Она добавила, что правительство должно в срочном порядке признать погодные условия неблагоприятными для сельского хозяйства. «Это обеспечило бы фермерам необходимое пространство для маневра и возможность выполнять взятые на себя обязательства на более гибких условиях. С одной стороны, государство говорит, что понимает, насколько сложной является сложившаяся ситуация. С другой стороны, может ввести в отношении фермеров санкции из-за невыполнения ими взятых на себя обязательств», - сказала Туйксоо.