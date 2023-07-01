В Украине провели обыски в офисах партнеров эстонской организации Slava Ukraini

В начале мая Госпрокуратура возбудила уголовное дело, чтобы расследовать использование денег, собранных НКО Slava Ukraini для поддержки Украины. Уголовное производство начато по статье о присвоении. В то же время Украина также приступила к расследованию возникших подозрений.

Портал zaxid.net сообщил, что 23 июня Бюро расследований Украины провело обыски в офисах IC Construction и некоммерческой организации All for Victory во Львове и изъяло документы, связанные со скандалом.

В тот же день All for Victory также передало документы следственному органу, подтвердил глава организации и главный архитектор всего скандала Геннадий Васькив. Васькив не уточнил, какие документы были переданы следственной группе.

Глава IC Construction Роман Панасюк подтвердил новость об обыске, но отметил, что уже после того, как возникли подозрения, компания сама предложила передать бумаги следственному органу.

По словам Панасюка, 2 июня IC Construction также приступила к проверке собственной деятельности и направила письмо в Бюро расследований с просьбой проверить документы. По его словам, результаты проверки станут известны на следующей неделе.

Напомним, что в середине июня о первом этапе ревизии сообщала и НКО Slava Ukraini. На тот момент было принято решение о продолжении деятельности НКО, и хотя на первый взгляд нарушений закона обнаружено не было, эффективность сделок и, следовательно, возможное нецелевое использование средств будет расследовать прокуратура.

В Бюро расследований не ответили на запрос портала zaxid дать комментарий. Когда Postimees связывался с бюро в середине июня, было сказано, что никаких официальных подозрений никому еще не предъявлялось.