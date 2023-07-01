Россия признала иноагентами известного музыканта и журналиста ERR

Минюст РФ включил известного музыканта Бориса Гребенщикова в список иностранных агентов. В этот же список был включен журналист ERR, корреспондент «Радио 4» в Санкт-Петербурге Алексей Горпинченко.
Также иностранным агентом были объявлены действующий за рубежом журналист Андрей Караулов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и Московская Англо-американская школа.
«Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», - сказано в заявлении министерства.
В мае для Гребенщикова был составлен протокол, и Тверской суд Москвы якобы обвинил его в передаче фейков о войне.
Лидер группы «Аквариум» Гребенщиков живет в Великобритании и давно поддерживает Украину. В своих выступлениях и интервью он неоднократно заявлял, что не вернется в Россию, пока у власти находится Путин.