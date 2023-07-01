Россия признала иноагентами известного музыканта и журналиста ERR

Также иностранным агентом были объявлены действующий за рубежом журналист Андрей Караулов, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и Московская Англо-американская школа.

«Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», - сказано в заявлении министерства.

В мае для Гребенщикова был составлен протокол, и Тверской суд Москвы якобы обвинил его в передаче фейков о войне.