Фото ⟩ Elron отметила 10-летие новых поездов концертом

Утром в субботу, 1 июля, на Балтийском вокзале в Таллинне отмечалось 10-летие выхода на линию поездов Stadler FLIRT компании Elron. В течение десяти лет новые поезда способствовали росту популярности железнодорожного транспорта.
«Появление новых пассажирских поездов десять лет назад стало прорывом, - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем в своем выступлении на Балтийском вокзале. - В 2013 году пассажиропоток в Эстонии был на очень низком уровне - тогда за год поездами путешествовало лишь немногим более четырех миллионов пассажиров».
По словам Бетлема, появление комфортабельных и современных поездов вновь привлекло пассажиров. «Это было большое изменение с точки зрения комфорта путешествий, - сказал он. - Быстрый, чистый, комфортабельный поезд с мягкими сиденьями и подключением к Интернету сейчас является естественным, но тогда это была большая революция по сравнению с предыдущими годами».
Количество поездок, совершаемых пассажирскими поездами, удвоилось за десять лет до почти 8 миллионов поездок в год. По словам Бетлема, цель состоит в том, чтобы к 2030 году увеличить это число до 15 миллионов поездок. «Путешествие на поезде - один из самых экологически чистых способов передвижения. Совершите поездку на поезде с семьей, так можно быстро и с комфортно добраться до многих мест в Эстонии», - сказал он в своем выступлении.
Первый концерт с участием поездов состоялся 1 июля 2023 года в 10:45 на Балтийском вокзале в Таллинне. В нем приняли участие поезда Elron, духовой оркестр Сийм Аймла. В путь отправился поезд Kegel, который первым вышел на линию 10 лет назад, по направлению в Кейла. Машинист Владимир Шумилин и специалист по обслуживанию клиентов Малле Парбо сопровождали поезд, как и десять лет назад.
Празднование будет продолжаться в поездах Elron до 17:00. В поездах вы сможете встретить певицу Элерин Тийт вместе с духовым оркестром Сийма Аймла.
Новые поезда Stadler FLIRT были введены в Эстонии 1 июля 2013 г. Всего в парке компании Elron 38 поездов Stadler FLIRT, в ближайшие годы к ним добавятся еще 16 поездов Škoda. За последние десять лет на пассажирских поездах Elron проехало более 66 миллионов пассажиров.
Elron (AS Eesti Liinirongid) - государственное предприятие, которое организует пассажирское движение по сети железных дорог, принадлежащей AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee. Ежедневно поезда Elron совершают более 200 рейсов и обслуживает более 20 000 пассажиров. В 2022 году на поездах Elron было совершено 7,1 миллиона поездок.