Фото ⟩ Elron отметила 10-летие новых поездов концертом

«Появление новых пассажирских поездов десять лет назад стало прорывом, - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем в своем выступлении на Балтийском вокзале. - В 2013 году пассажиропоток в Эстонии был на очень низком уровне - тогда за год поездами путешествовало лишь немногим более четырех миллионов пассажиров».

По словам Бетлема, появление комфортабельных и современных поездов вновь привлекло пассажиров. «Это было большое изменение с точки зрения комфорта путешествий, - сказал он. - Быстрый, чистый, комфортабельный поезд с мягкими сиденьями и подключением к Интернету сейчас является естественным, но тогда это была большая революция по сравнению с предыдущими годами».

Количество поездок, совершаемых пассажирскими поездами, удвоилось за десять лет до почти 8 миллионов поездок в год. По словам Бетлема, цель состоит в том, чтобы к 2030 году увеличить это число до 15 миллионов поездок. «Путешествие на поезде - один из самых экологически чистых способов передвижения. Совершите поездку на поезде с семьей, так можно быстро и с комфортно добраться до многих мест в Эстонии», - сказал он в своем выступлении.