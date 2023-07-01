За год яйца подорожали в среднем на 60 процентов

Больше всего в первом квартале в ЕС выросли цены на яйца - в среднем на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Далее следует рис - на 51 процент, а оливки и свинина - на 49 процентов, сообщает Eurostat. Однако рост цен на яйца, как пояснил Eurostat, отразил не только нехватку кормовых культур и сокращение экспорта зерна из Украины, но и вспышку птичьего гриппа в Бельгии и Нидерландах.

Самый резкий рост средних цен на сельскохозяйственное производство составил 33 процента в Испании и Португалии. Засуха на Пиренейском полуострове в 2023 году привела к сокращению производства, что дало дополнительный импульс росту цен. Единственной страной-членом, где средняя цена на сельскохозяйственную продукцию упала за сравнительный период, была Литва - там цена упала на два процента.

Цены на сырье, не связанные с инвестициями, необходимые для производства товаров и услуг, потребляемых в сельском хозяйстве, тоже выросли - в среднем на 11 процентов по ЕС. Наиболее дорогими были корма для животных, семена и посадочные материалы, средства защиты растений и пестициды - 16, 14 и 12 процентов соответственно.

Самый быстрый рост цен был в Венгрии

Средний рост цен на производственные ресурсы был самым высоким в Венгрии - 29 процентов, Польше - 20 процентов и Словакии - 19 процентов. Самые низкие темпы роста составили 1 процент в Нидерландах и 3 процента на Мальте и в Люксембурге.