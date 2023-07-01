В субботу состоится праздничное шествие XIII Молодежного праздника песни и танца, во время которого по улицам Таллинна пройдут более 40 000 участников. Протяженность маршрута шествия составляет около пяти километров - участники праздника пройдут по следующему маршруту: Площадь Свободы - Пярнуское шоссе - Нарвское шоссе - Пирита теэ - Певческое поле. Шествие начинается на площади Вабадузе в 9:30.
40 000 ЧЕЛОВЕК ⟩ В воскресенье в Таллинне пройдет шествие, организация дорожного движения вновь изменится
В связи с шествием и проведением праздника уже с вечера 1 июля и до вечера 2 июля будет изменен порядок организации дорожного движения и парковки транспортных средств в районах, где будет происходить построение участников шествия – на улицах Тынисмяэ, Харидузе, Висмари, Тоомпеа, Роозикрантси, Тоомпуйесте и Пярнуском шоссе.
На время проведения шествия также изменится организация движения на улицах района Кассисаба в сторону города – от улиц Койду, Луизе и Эндла через Каарли пуйестеэ, улицу Вабадузе и Нарвское шоссе до Морских ворот Певческого поля. Более подробную информацию об изменениях в организации дорожного движения можно найти на сайте Таллинна.
Зрителей праздничного шествия просят не занимать проезжую часть, а водителей считаться с введенными изменениями — всего одна задержка по маршруту шествия может повлиять на весь его ход. Чем равномернее зрители будут стоять, тем будет лучше наблюдать за процессией, и тем безопаснее смогут двигаться участники шествия. Организаторы напоминают участникам шествия, что, учитывая погодные условия, шагать нужно с особой осторожностью. По словам организационного руководителя шествия Ивара Калдама, к масштабной процессии все готово. «На сегодняшней послеобеденной встрече будут согласованы последние детали».