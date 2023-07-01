В завтрашнем шествии примут участие 40 000 человек: в Таллинне вновь изменится организация дорожного движения

В связи с шествием и проведением праздника уже с вечера 1 июля и до вечера 2 июля будет изменен порядок организации дорожного движения и парковки транспортных средств в районах, где будет происходить построение участников шествия – на улицах Тынисмяэ, Харидузе, Висмари, Тоомпеа, Роозикрантси, Тоомпуйесте и Пярнуском шоссе.

На время проведения шествия также изменится организация движения на улицах района Кассисаба в сторону города – от улиц Койду, Луизе и Эндла через Каарли пуйестеэ, улицу Вабадузе и Нарвское шоссе до Морских ворот Певческого поля. Более подробную информацию об изменениях в организации дорожного движения можно найти на сайте Таллинна.