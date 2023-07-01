Журналист: Путин в день мятежа Пригожина отдыхал на яхте своего друга-бизнесмена

По данным Зыгаря, 24 июня Путин с борта яхты своего друга, бизнесмена Юрия Ковальчука наблюдал за световым шоу, во время которого парусники, в том числе с алыми парусами, прошли по Неве.

«Ничто, даже вооруженное восстание, не удержало бы его (Путина) от любимой вечеринки», - заявил журналист. По его словам, Путин никогда не пропускает частные вечеринки, которые проходят в день «Алых парусов». Источники Зыгаря, близкие к окружению Владимира Путина, считают его приезд в Петербург «самым ярким свидетельством того, что президент оторван от реальности».

Как напоминает «Агентство», 24 июня два самолета специального летного отряда «Россия», которыми пользуется Путин, вылетели в направлении Тверской области, а после завершения мятежа Пригожина вернулись в Москву. Тогда же еще один самолет отряда «Россия», которым раньше пользовался глава МИД Сергей Лавров, улетел в Петербург, а затем также вернулся в Москву.