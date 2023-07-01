Руководитель летнего патруля Viking Security Эрго Оолуп дает пять советов о том, как легко защитить свои вещи от воров на пляже.
Пляжный сезон начался и у воров: пять советов, как не лишиться телефона и денег, когда вы идете купаться
По словам Оолупа, в начале пляжного сезона прошлым летом чаще всего воровали дорогие смартфоны.
«Зимой было видно, что воры в магазинах гораздо активнее, чем годом ранее. Есть опасения, что эта волна краж также распространится и на пляжи. Поэтому безопаснее всего не брать с собой ценные вещи или, по возможности, класть их в запираемый шкафчике на пляже», - сказал Оолуп.
Однако не всегда есть возможность оставить дома или в шкафу все находящиеся под угрозой исчезновения вещи, такие как телефон, ключи, банковские карты, а иногда и наличные деньги. По этому случаю эксперт дал пять рекомендаций, как переиграть хитрецов, жаждущих добычи на пляже.
Смартфон - в банку из под чипсов
Для вора важна скорость: он не может долго находиться рядом c чужими вещами, не привлекая внимания.
Так что стоит класть ценные вещи именно туда, где вор не ожидает их найти. Хорошее решение - емкости, в которых хранятся обычные закуски. Их можно вымыть и взять с собой. Например, хорошо известные банки из под чипсов - хорошая упаковка, в которую поместятся и смартфон, и ключи. Но не кладите все ценности в одно место!
В дополнение к контейнерам для продуктов аналогичным образом можно использовать, например, пустые и вымытые бутылки с солнцезащитным кремом. Главное, чтобы это была упаковка, которая не бросается в глаза на пляже.
Ну и мерзость!
Еще более надежный способ: сделать так, чтобы вокруг было что-то размазанное и неприятное.
Если вы пошли на пляж с маленьким ребенком, то среди использованных подгузников вы можете положить один чистый - в нем, например, могут лежать ваши ключи.
Скорее всего, с собой у вас также будет пакет под мусор. Вы можете поместить свой телефон в небольшой пакет и положить его вместе с бутылками и обертками от мороженого - туда вор вряд ли полезет.
Не обязательно быть пиратом, чтобы зарывать сокровища
Простое решение - положить ценные вещи в влагостойкий пакет (например, закрывающийся пластиковый пакет minigrip), выкопать неглубокую яму в песке и закопать туда вещи на время плавания.
Ценные вези следует спрятать под полотенцем. Ни один вор не будет переворачивать полотенца и копаться в находящимся под ним песке. Но по полотенцу вы сможете с легкостью найти свои вещи.
В центре безопаснее
Вор просто рассчитывает свои риски - чем больше людей вокруг, тем выше риск быть пойманным на месте преступления. Риск также выше, если поблизости есть соответствующие сотрудники, которые могут обнаружить воров.
Поэтому не стоит выкладывать свои вещи на пляже слишком далеко от других людей. Чем больше толпы, тем лучше. Кроме того, лучше всего находиться в поле зрения спасателя - их работа также заключается в том, чтобы следить за людьми на пляже.
Попросите о помощи соседей
Понятно, что когда на пляж идет компания, всегда есть кому присмотреть за вещами. Но если вы идете в одиночку или, например, хотите поплавать с партнером, не стесняйтесь спросить у загорающих по соседству, не могли бы они присмотреть за вашими вещами.