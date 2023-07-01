Пляжный сезон начался и у воров: пять советов, как не лишиться телефона и денег, когда вы идете купаться

По словам Оолупа, в начале пляжного сезона прошлым летом чаще всего воровали дорогие смартфоны.

«Зимой было видно, что воры в магазинах гораздо активнее, чем годом ранее. Есть опасения, что эта волна краж также распространится и на пляжи. Поэтому безопаснее всего не брать с собой ценные вещи или, по возможности, класть их в запираемый шкафчике на пляже», - сказал Оолуп.

Однако не всегда есть возможность оставить дома или в шкафу все находящиеся под угрозой исчезновения вещи, такие как телефон, ключи, банковские карты, а иногда и наличные деньги. По этому случаю эксперт дал пять рекомендаций, как переиграть хитрецов, жаждущих добычи на пляже.

Смартфон - в банку из под чипсов

Для вора важна скорость: он не может долго находиться рядом c чужими вещами, не привлекая внимания.

Так что стоит класть ценные вещи именно туда, где вор не ожидает их найти. Хорошее решение - емкости, в которых хранятся обычные закуски. Их можно вымыть и взять с собой. Например, хорошо известные банки из под чипсов - хорошая упаковка, в которую поместятся и смартфон, и ключи. Но не кладите все ценности в одно место!