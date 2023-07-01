Читатель спрашивает: в продуктовом магазине продаются скоропортящиеся продукты, фактическое состояние сразу не определить, и покупатель понимает, что продукт не пригодны к употреблению, только после того, как съест его. Достаточно ли возврата денег за продукт, чтобы компенсировать ущерб (и потенциальный риск для здоровья)? Как должен поступить в такой ситуации компания, которая ценит своих клиентов, или какие права есть у покупателя?
Читатель спрашивает ⟩ Является ли возврат денег покупателю, купившему испорченную еду, достаточной компенсацией ущерба?
Отвечает Светлана Янковенко, руководитель продовольственного отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента:
Если у потребителя есть претензии к товару, он должен обратиться к продавцу и/или производителю в письменном виде. Разумеется, потребитель имеет право на возврат денег, уплаченных за продукт. Если торговец и/или производитель не отвечает на претензию или если потребитель не согласен с ответом, он может обратиться в суд или в комиссию по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Решения комиссии TTJA являются для продавца добровольными, но в случае их несоблюдения компания будет внесена в публичный черный список до выполнения решений, но не более чем на 12 месяцев.
Кроме того, операторы пищевого бизнеса обязаны включить в план самоконтроля, среди прочего, ситуацию, когда кто-то жалуется или подозревает возможное инфекционное заболевание пищевого происхождения (пищевое отравление) после употребления пищи. Операторы должны планировать определенные действия по сбору информации, анализу, выяснению и разрешению ситуации, пояснила Янковенко.
Согласно § 3 (1) и (5) Закона о защите прав потребителей, основными правами потребителя являются, в частности, право требовать и получать товары, соответствующие требованиям и безопасные для жизни, здоровья и имущества потребителя, а также требовать возмещения причиненного материального и нематериального ущерба.
Кроме того, согласно § 12 Закона о продовольствии, продукты питания, размещаемые на рынке, должны быть безопасными для здоровья человека и соответствовать другим требованиям, установленным Законом и другими законодательными актами. Продукты питания должны быть свободны от паразитов, вредителей и инородных тел, которые ухудшают их свойства или угрожают здоровью человека. Запрещается порча продуктов питания, загрязненная пища или пища, не соответствующая микробиологическим требованиям, или пища, испорченная в результате ненадлежащей технологической практики, или из-за аромата, вкуса, цвета или других обстоятельств, не характерных для данной пищи.