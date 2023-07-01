Читатель спрашивает ⟩ Является ли возврат денег покупателю, купившему испорченную еду, достаточной компенсацией ущерба?

Если у потребителя есть претензии к товару, он должен обратиться к продавцу и/или производителю в письменном виде. Разумеется, потребитель имеет право на возврат денег, уплаченных за продукт. Если торговец и/или производитель не отвечает на претензию или если потребитель не согласен с ответом, он может обратиться в суд или в комиссию по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Решения комиссии TTJA являются для продавца добровольными, но в случае их несоблюдения компания будет внесена в публичный черный список до выполнения решений, но не более чем на 12 месяцев.

Кроме того, операторы пищевого бизнеса обязаны включить в план самоконтроля, среди прочего, ситуацию, когда кто-то жалуется или подозревает возможное инфекционное заболевание пищевого происхождения (пищевое отравление) после употребления пищи. Операторы должны планировать определенные действия по сбору информации, анализу, выяснению и разрешению ситуации, пояснила Янковенко.

Согласно § 3 (1) и (5) Закона о защите прав потребителей, основными правами потребителя являются, в частности, право требовать и получать товары, соответствующие требованиям и безопасные для жизни, здоровья и имущества потребителя, а также требовать возмещения причиненного материального и нематериального ущерба.

Кроме того, согласно § 12 Закона о продовольствии, продукты питания, размещаемые на рынке, должны быть безопасными для здоровья человека и соответствовать другим требованиям, установленным Законом и другими законодательными актами. Продукты питания должны быть свободны от паразитов, вредителей и инородных тел, которые ухудшают их свойства или угрожают здоровью человека. Запрещается порча продуктов питания, загрязненная пища или пища, не соответствующая микробиологическим требованиям, или пища, испорченная в результате ненадлежащей технологической практики, или из-за аромата, вкуса, цвета или других обстоятельств, не характерных для данной пищи.