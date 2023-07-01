Rus.Postimees.eeМнениеДля подписчиковЖурналист: перед выборами партиям посоветовали не говорить о плохом. Но зачем тогда нам избирательные урны?Последнее заседание Рийгикогу закончилось ссорой, которая, вероятно, продолжится и осенью. Фото: Teele Toovarus.postimees.ee1 июля 2023, 18:04Facebook TwitterComments В радиопередаче Keskpäevatund Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Виктория Ладынская-Кубитс обсудили события недели.Говорили о Молодежном Празднике песни и танца, недавно завершенном исследовании государственной обороны, работе Рийгикогу осенью и правительственном плане урезания бюджета.«Никогда ранее, согласно опросам, 83 процента эстонцев не говорили, что в случае нападения необходимо вооруженное сопротивление», - сказал Рууссаар.Facebook TwitterComments Ключевые слова партииреформароссииУкраинаукраиневикториясоветэстониидепартамент полиции и погранохраныайнар рууссаарполезные советыкая Pекомендуем