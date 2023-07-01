В радиопередаче Keskpäevatund Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Виктория Ладынская-Кубитс обсудили события недели.

Говорили о Молодежном Празднике песни и танца, недавно завершенном исследовании государственной обороны, работе Рийгикогу осенью и правительственном плане урезания бюджета.

«Никогда ранее, согласно опросам, 83 процента эстонцев не говорили, что в случае нападения необходимо вооруженное сопротивление», - сказал Рууссаар.

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