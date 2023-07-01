В Хельсинки в гей-параде приняли участие около 100 000 человек

Первый день июля в финской столице проходит под радужными флагами Helsinki Pride - мероприятия, посвященного равноправию и защите прав меньшинств, пишет Yle.
В прошлом году в прайд-шествии приняли участие, по оценкам полиции, около 70 000 - 80 000 человек. Организаторы ожидают, что в этом году число участников достигнет максимального за все время проведения мероприятия - порядка 100 000. По данным полиции Хельсинки, в мероприятии приняли участие около 100 000 человек.
Прайд-месяц стартовал в Хельсинки 1 июня. Традиционное шествие является кульминацией его последней недели.
Тема прайд-шествия этого года - «Веселье и протест». Мероприятие повлияет на движение общественного транспорта в центре столицы.