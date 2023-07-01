В Хельсинки в гей-параде приняли участие около 100 000 человек

В прошлом году в прайд-шествии приняли участие, по оценкам полиции, около 70 000 - 80 000 человек. Организаторы ожидают, что в этом году число участников достигнет максимального за все время проведения мероприятия - порядка 100 000. По данным полиции Хельсинки, в мероприятии приняли участие около 100 000 человек.