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В Хельсинки в гей-параде приняли участие около 100 000 человек

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Helsinki Pride 2023.
Helsinki Pride 2023. Фото: Marina Takimoto/ZUMAPRESS.com

Первый день июля в финской столице проходит под радужными флагами Helsinki Pride - мероприятия, посвященного равноправию и защите прав меньшинств, пишет Yle.

В прошлом году в прайд-шествии приняли участие, по оценкам полиции, около 70 000 - 80 000 человек. Организаторы ожидают, что в этом году число участников достигнет максимального за все время проведения мероприятия - порядка 100 000. По данным полиции Хельсинки, в мероприятии приняли участие около 100 000 человек.

Прайд-месяц стартовал в Хельсинки 1 июня. Традиционное шествие является кульминацией его последней недели.

Тема прайд-шествия этого года - «Веселье и протест». Мероприятие повлияет на движение общественного транспорта в центре столицы.

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