Совершил опасный маневр на велосипеде: вблизи Таллинна пятилетний ребенок попал под машину

По словам очевидцев происшествия, друзья мальчика ехали на велосипедах по тротуару, и чтобы их обогнать, он выехал на проезжую часть. Для объезда автомобиля, припаркованного на проезжей части в правом ряду, он выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем, за рулем которого находился трезвый мужчина с действующим водительским удостоверением. Ребенок был в шлеме, но, тем не менее, получил травмы и был доставлен на машине скорой помощи в Северо-эстонскую региональную больницу.