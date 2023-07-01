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Совершил опасный маневр на велосипеде: вблизи Таллинна пятилетний ребенок попал под машину

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Как сообщает пресс-служба полиции, сегодня в Пеэтри пятилетний мальчик попал под машину. Его доставили в больницу.

Сегодня в 16:20 в Пеэтри произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пятилетнего мальчика на велосипеде и автомобиля. 

По словам очевидцев происшествия, друзья мальчика ехали на велосипедах по тротуару, и чтобы их обогнать, он выехал на проезжую часть. Для объезда автомобиля, припаркованного на проезжей части в правом ряду, он выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем, за рулем которого находился трезвый мужчина с действующим водительским удостоверением. Ребенок был в шлеме, но, тем не менее, получил травмы и был доставлен на машине скорой помощи в Северо-эстонскую региональную больницу.

Более точные обстоятельства аварии полиция выяснит в ходе дальнейшего расследования.

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