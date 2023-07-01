В Латвии спасатели вытащили из моря четырех погибших. Предупреждают о сильном подводном течении

Латвийская пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает в Twitter, что сегодня, 1 июля, спасатели уже вытащили из моря четырех погибших.
❗️Aicinām būt ļoti uzmanīgiem, peldoties jūrā! Šodien 👨🚒 no jūras izcēluši jau 4 bojāgājušos!Jūrā un līcī šodien ir spēcīga zemūdens straume, kas, peldētājam pašam nemanot, strauji ievelk dziļumā. Bez īpašām prasmēm spēcīgos viļņos un straumē nokļūt krastā ir gandrīz neiespējami.— VUGD (@ugunsdzeseji) July 1, 2023
«Сегодня в море и в заливе сильное подводное течение, которое, незаметно для купающегося, быстро увлекает его на глубину. Без специальных навыков добраться до берега при сильных волнах и течении практически невозможно», - поясняет служба, призывая жителей быть особенно осторожными.
В Лиепае нашли одного погибшего, в Царникаве - троих.
За минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова - 19 на тушение пожаров, в том числе три на лесные пожары, 23 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.