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В Латвии спасатели вытащили из моря четырех погибших. Предупреждают о сильном подводном течении

rus.tvnet.lv
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Рижский залив. Иллюстративное фото.
Рижский залив. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

Латвийская пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает в Twitter, что сегодня, 1 июля, спасатели уже вытащили из моря четырех погибших.

«Сегодня в море и в заливе сильное подводное течение, которое, незаметно для купающегося, быстро увлекает его на глубину. Без специальных навыков добраться до берега при сильных волнах и течении практически невозможно», - поясняет служба, призывая жителей быть особенно осторожными.

В Лиепае нашли одного погибшего, в Царникаве - троих.

За минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова - 19 на тушение пожаров, в том числе три на лесные пожары, 23 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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